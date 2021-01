Governo, Renzi da Fico avverte gli alleati: trattativa dura per il governo (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato oggi i partiti della maggioranza, nel primo giro di consultazioni dopo il mandato ricevuto dal presidente Mattarella. PD e Movimento 5 Stelle hanno confermato il nome di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio, aprendo comunque al rientro di Italia Viva, guidata da Matteo Renzi, nella compagine di governo. Renzi, finito al centro delle polemiche per il viaggio in Arabia Saudita, ha incontrato Fico e al termine ha imposto una trattativa “do ut des” agli altri alleati. Insieme a Matteo Renzi, la delegazione di Italia Viva ha visto schierati l’ex ministra Teresa Bellanova, che con le dimissioni ha dato il via alla crisi di governo, Maria Elena ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Camera Robertoha incontrato oggi i partiti della maggioranza, nel primo giro di consultazioni dopo il mandato ricevuto dal presidente Mattarella. PD e Movimento 5 Stelle hanno confermato il nome di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio, aprendo comunque al rientro di Italia Viva, guidata da Matteo, nella compagine di, finito al centro delle polemiche per il viaggio in Arabia Saudita, ha incontratoe al termine ha imposto una“do ut des” agli altri. Insieme a Matteo, la delegazione di Italia Viva ha visto schierati l’ex ministra Teresa Bellanova, che con le dimissioni ha dato il via alla crisi di, Maria Elena ...

