**Governo: Renzi a gruppi Iv, 'lavoriamo per esecutivo politico'** (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - E' finita la riunione dei parlamentari Iv collegati via Zoom con Matteo Renzi. Un incontro breve, "informativo", durante il quale il leader di Italia Viva, apprende l'Adnkronos, ha riepilogato l'incontro avuto oggi dalla delegazione Iv con il presidente Roberto Fico. Un colloquio tutto concentrato sui contenuti, ha detto Renzi, che ha chiuso la riunione spiegando che si lavora "per un governo politico".

