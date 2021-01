Governo | Renzi a gruppi Iv | ‘lavoriamo per esecutivo politico’**

(Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – E’ finita la riunione dei parlamentari Iv collegati via Zoom con Matteo. Un incontro breve, “informativo”, durante il quale il leader di Italia Viva, apprende l’Adnkronos, ha riepilogato l’incontro avuto oggi dalla delegazione Iv con il presidente Roberto Fico. Un colloquio tutto concentrato sui contenuti, ha detto, che ha chiuso la riunione spiegando che si lavora “per un governo politico”. L'articolo CalcioWeb.

fattoquotidiano : Governo revoca l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati: “Fermati 12.700 ordigni sui 20mila autorizzati du… - StefanoFeltri : Il problema non è solo Matteo Renzi, il problema è un paese che tollera il fatto che un senatore della Repubblica p… - fattoquotidiano : Governo, Padellaro su La7: “Renzi ha creato il caos perfetto. Il suo capolavoro è stato sfasciare un governo senza… - SollazzoRosa : @Lucrezi97533276 Ma quale parola aveva dato Renzi? Quando non si condivide la linea del Governo ci si dimette se no… - passionescatto : Renzi è disposto ad appoggiare il Governo se approvano il Mes,tolgono il Reddito di cittadinanza e rinunciano alla… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Renzi

...Conte ("il giurista di Volturara Appula") fino a qualche giorno fa a capo di undi fragili partiti (spesso pure sigle) e 'responsabili' comizianti appartenenti alla tipologia di Matteo(...... il primo giorno dell'esplorazione di Roberto Fico nella giungla rosso - gialla ha fatto segnare un passo importante verso un nuovoguidato dall'avvocato.Il M5s ha fatto cadere il veto su Renzi ma ha confermato di sostenere Conte. Il centrodestra ha chiesto le elezioni ma non ha chiuso a soluzioni alternative ...La svolta è arrivata, verso le otto di sera, dopo l’incontro tra l’esploratore di Mattarella con il leader di Italia Viva. In sostanza Renzi chiede, e non gli verrà… Leggi ...