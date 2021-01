Governo, nel pomeriggio le consultazioni del presidente Fico (Di sabato 30 gennaio 2021) Al via oggi pomeriggio le consultazioni di Fico, a cui il presidente Mattarella ha dato il mandato esplorativo per la formazione di un nuovo Governo: il calendario è atteso per stamattina. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 gennaio 2021) Al via oggiledi, a cui ilMattarella ha dato il mandato esplorativo per la formazione di un nuovo: il calendario è atteso per stamattina. Il ...

ManlioDS : Revocata la commessa di 20.000 bombe all'#Arabia Saudita concessa da #Renzi nel 2016. Una decisione storica del nos… - ladyonorato : Per il FMI, il debito italiano, che fra poco toccherà il 159.7% del PIL, “è sostenibile”. Quando arrivò Monti nel 2… - il_pucciarelli : Mentre Renzi tornava da una conferenza a pagamento in Arabia Saudita, il governo decideva di revocare le licenze di… - nicolobiasi2 : @luigidimaio nuova amministrazione americana nuova rotta per vaccini verso il continente africano, ecco il problem… - BuompaneG : Stop delle #cartelle fino al prossimo 28 febbraio. Adesso occorre una maggioranza forte è un #Governo nel pieno dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo nel Crisi di governo, mandato esplorativo a Fico: 4 giorni per ricucire con Renzi

Cominceranno questo pomeriggio le consultazioni del presidente della Camera, dopo che ieri il Capo dello Stato Mattarella ha dato il mandato esplorativo da concludere entro martedì nel perimetro dell'attuale maggioranza, compresa dunque Italia Viva. ma i 5 stelle si spaccano su Renzi con Di Battista che evoca una scissione. Per il centrodestra l'opzione numero uno resta il voto ...

Governo, nel pomeriggio le consultazioni del presidente Fico

Al via oggi pomeriggio le consultazioni di Fico, a cui il presidente Mattarella ha dato il mandato esplorativo per la formazione di un nuovo Governo: il calendario è atteso per stamattina. Il presidente della Camera dovrà 'verificare una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano' il Conte bis, ha spiegato. Una risposta ...

Governo, news di oggi: le ultime notizie sulla crisi nel terzo giorno di consultazioni Corriere della Sera Crisi di governo, Conte spera nel «ter» ma teme che i partiti (e non solo Renzi) lavorino per indebolirlo

Mandato a Fico accolto da Palazzo Chigi «con rispetto». La preoccupazione che il sì renziano possa costare caro ...

Roberto Fico, chi e' l'esploratore scelto da Mattarella

Roberto Fico ha ricevuto dal presidente della Repubblica il mandato di verificare le condizioni per la nascita di un nuovo governo. Gia' nel ...

Cominceranno questo pomeriggio le consultazioni del presidente della Camera, dopo che ieri il Capo dello Stato Mattarella ha dato il mandato esplorativo da concludere entro martedìperimetro dell'attuale maggioranza, compresa dunque Italia Viva. ma i 5 stelle si spaccano su Renzi con Di Battista che evoca una scissione. Per il centrodestra l'opzione numero uno resta il voto ...Al via oggi pomeriggio le consultazioni di Fico, a cui il presidente Mattarella ha dato il mandato esplorativo per la formazione di un nuovo: il calendario è atteso per stamattina. Il presidente della Camera dovrà 'verificare una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano' il Conte bis, ha spiegato. Una risposta ...Mandato a Fico accolto da Palazzo Chigi «con rispetto». La preoccupazione che il sì renziano possa costare caro ...Roberto Fico ha ricevuto dal presidente della Repubblica il mandato di verificare le condizioni per la nascita di un nuovo governo. Gia' nel ...