(Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – ‘è sacrosanta la richiesta, cheha rivolto a tutte le forze politiche consultate dal Presidente Fico, di mettere in campo il necessarioper superare questa fase così delicata per l’Italia. Costruire insieme un programma di legislatura è fondamentale per permettere agli italiani di guardare la futuro con fiducia”. Così il Vice Ministro dell’Interno Matteo, esponente dell’Area politica del Partito Democratico “Fianco a Fianco”. L'articolo CalcioWeb.

Mauri_Brogio : #PresidentedellaRepubblica Lei presidente esigeva un governo forte e coeso.. e x costruirlo riparte dalla maggioran… - TV7Benevento : Governo: Mauri, 'bene Zingaretti, spirito costruttivo per Paese'... - Mauri_Carrara : RT @LegaCamera: “Abbiamo espresso il nostro disappunto al Presidente Mattarella per i tentativi, falliti, di reclutare parlamentari del cdx… - Mauri_Brogio : #VogliamoVotare Mattarella..mi perdoni..lei voleva un governo forte e coeso.. e mi riparte dalla vecchia maggioranz… - Mauri_Brogio : @matteosalvinimi Pres.Mattarella..mi perdoni..lei parlava di un governo forte e coeso.. e mi riparte dalla vecchia… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Mauri

Affaritaliani.it

... la libreria alla quale è andato, non a caso, il premio della Fondazione. «Ma l'aspetto più ... attualmente lacerata da una crisi diche, secondo quanto emerge dall'indagine Prometeia ...... Ricardo Franco Levi, in apertura del Seminario della Scuola per librai Umberto e Elisabetta... parlando con una sola voce, sono stati inoltre capaci di stimolare e ottenere dae ...Nonostante le difficoltà il settore ha chiuso il 2020 con un incremento del 2,4%. Ora dai lavori della Scuola per librai intitolata a Umberto e Elisabetta Mauri emerge l’urgenza di iniziative comuni A ...Per la prima volta, dopo 37 anni, il Seminario della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri si è svolto online, a causa della pandemia ...