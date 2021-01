Governo, le consultazioni di Fico. Crisi di governo: le ultimissime (Di sabato 30 gennaio 2021) L'esploratore Roberto Fico , con in tasca il mandato esplorativo conferitogli dal presidente Sergio Mattarella , ha cominciato oggi pomeriggio il giro delle sue consultazioni . A Montecitorio gli ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) L'esploratore Roberto, con in tasca il mandato esplorativo conferitogli dal presidente Sergio Mattarella , ha cominciato oggi pomeriggio il giro delle sue. A Montecitorio gli ...

StefanoFeltri : Il problema non è solo Matteo Renzi, il problema è un paese che tollera il fatto che un senatore della Repubblica p… - StefanoFeltri : Altre obiezioni irrilevanti alla vicenda di #ArabiaViva - non è reato per un senatore farsi pagare daa un governo… - davidefaraone : Serve un governo forte ed autorevole per affrontare e risolvere la crisi economica e sanitaria. A queste sfide siam… - 57Davide : RT @mpiacenonaver1: Mi auguro a questo punto che la destra assuma un atteggiamento responsabile verso il Paese e si vada ad un governo del… - orsoladelzenero : RT @BelpietroTweet: Da giovedì, cioè da quando Renzi ha varcato il portone del Quirinale per partecipare alle consultazioni sulla crisi di… -