Governo | Gasparri | ' crisi spettacolo sconcertante'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "La minoranza del Paese, perché tale è l'accozzaglia Pd, Leu, Renzi, grillini, si è impossessata dellapolitica. La gestisce un suo esponente che fa l'esploratore, ricevendo soltanto, ovviamente, quelli che dovrebbero spartirsi il potere essendo, lo ribadisco, minoranza nel Paese e non più maggioranza assoluta al Senato. Unaprivata, un affare riservato a chi non rappresenta la volontà degli italiani ma la occupazione del potere. Un rito raccapricciante che viene gestito con gravi complicità. Un'autentica vergogna". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio. "E noi -aggiunge- dovremmo dialogare con questa gente che ha distrutto l'Italia, che non riesce nemmeno a vaccinare i cittadini e che gestisce in questo modo unadella politica e della democrazia? Che uno ...