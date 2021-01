Governo diretta | Zingaretti | «Indichiamo solo Conte» Fico inizia le consultazioni alle 16 con M5S

petergomezblog : Crisi di governo, la diretta – Il mandato esplorativo di Fico inizia col M5s alle 16. Poi vede Pd, Italia viva e Le… - fattoquotidiano : Inizia nel pomeriggio il mandato esplorativo del presidente della Camera: ecco da chi si parte e perché. Tutti gli… - lorepregliasco : Domattina troverete su @SpotifyItaly e su tutte le piattaforme #RadioCrisi, la chiacchierata mia e di @giodiamanti… - damorantonio : RT @ElioLannutti: Crisi di governo, la diretta - Il mandato esplorativo di Fico inizia col M5s alle 16. Poi vede Pd,... Le consultazioni de… - Rock42719224 : RT @ElioLannutti: Crisi di governo, la diretta - Il mandato esplorativo di Fico inizia col M5s alle 16. Poi vede Pd,... Le consultazioni de… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo diretta

... sostituire alla politica l'aritmetica è sbagliato politicamente, sotto il profilo costituzionale è pienamente legittimo" ( L'INTERVISTA INTEGRALE - CRISI DI, AGGIORNAMENTI IN). '...'Partiamo dai punti programmatici, dall'agenda dele dalle cose che deve fare il, con patti chiari. Ci sono 209 mld da spendere del Recovery fund e ci servono misure per poterli ...La vita in diretta: Alberto Matano torna in onda lunedì e annuncia una novità che lo riguarda Tornerà regolarmente in onda dopodomani, lunedì 1 febbraio ...Nella crisi più surreale e grottesca che coinvolge la politica italiana dal secondo dopoguerra - soprattutto per la drammatica situazione sanitaria, sociale ed economica in cui versa ...