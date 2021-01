Governo diretta, M5S da Fico. Zingaretti: «Indichiamo solo Conte» (Di sabato 30 gennaio 2021) Crisi Governo Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito ieri sera il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per verificare la possibilità di formare un... Leggi su ilmattino (Di sabato 30 gennaio 2021) CrisiIl Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito ieri sera il mandato esplorativo al presidente della Camera Robertoper verificare la possibilità di formare un...

Crisi governo Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito ieri sera il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per verificare la possibilità di formare un governo sostenuto dalla stessa maggioranza che appoggiava il Conte bis. Fico incontrerà i gruppi parlamentari a partire dal M5s alle 16 a Montecitorio. Poi vedrà in rapida successione Pd , Iv e LeU . ...

Questa crisi di governo può diventare una polveriera: ne vale la pena?

Non me ne vogliano psicoterapeuti e studiosi della disciplina tutti, ma procederò ora a diagnosticare non un singolo, ma gruppi di persone con questa afflizione o, quantomeno, postulerò che la risoluz ...

