Governo | De Maria Pd | ' maggioranza dimostri serietà e responsabilità'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Il Presidente Mattarella sta dimostrando, ancora una volta, saggezza ed equilibrio. Il presidente Fico ha davanti a sé un impegno di grande importanza e sa di poter contare sul convinto sostegno del Partito democratico, per portare a termine con successo il suo incarico esplorativo". Lo afferma Andrea De Maria, deputato Pd e coordinatore dell'area politica 'Fianco a Fianco'. "Un nuovo patto di maggioranza di legislatura e il rilancio della azione di Governo -aggiunge- sono priorità che il Pd aveva posto già prima della crisi e che ha ribadito il segretario Zingaretti nella sua relazione nell'ultima Direzione nazionale del Partito democratico, con il sostegno di tutto il nostro gruppo dirigente, che sta dimostrando grande unità in questi giorni critici per il Paese. Ora è il momento per tutte le forze ...

