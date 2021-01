**Governo: consultazioni Fico, dichiarazioni in Sala Regina, stampa contingentata per Covid** (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Le delegazioni potranno rilasciare dichiarazioni alla stampa nella Sala della Regina. In Sala le presenze saranno contingentate a causa della emergenza sanitaria e, a tal fine, i giornalisti presenti potranno essere al massimo 18 per ciascuna fase delle consultazioni". Si legge in una nota della Camera sulla consultazioni del presidente Roberto Fico che partiranno da oggi pomeriggio alle 16. "Di concerto con l'Associazione stampa Parlamentare, si è scelto quindi di effettuare un sorteggio tra le testate che abbiano iscritti all'Associazione stessa. La copertura audiovisiva sarà garantita dalla Camera dei Deputati, attraverso le immagini messe a disposizione sulla webtv e sul canale satellitare. L'Ufficio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Le delegazioni potranno rilasciareallanelladella. Inle presenze saranno contingentate a causa della emergenza sanitaria e, a tal fine, i giornalisti presenti potranno essere al massimo 18 per ciascuna fase delle". Si legge in una nota della Camera sulladel presidente Robertoche partiranno da oggi pomeriggio alle 16. "Di concerto con l'AssociazioneParlamentare, si è scelto quindi di effettuare un sorteggio tra le testate che abbiano iscritti all'Associazione stessa. La copertura audiovisiva sarà garantita dalla Camera dei Deputati, attraverso le immagini messe a disposizione sulla webtv e sul canale satellitare. L'Ufficio ...

