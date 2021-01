Governo: consultazioni Fico, da oggi alle 16 con M5S fino a domani alle 14 (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Le consultazioni con le forze politiche da parte del Presidente della Camera dei deputati si svolgeranno a partire dalle ore 16 di oggi, sabato 30 gennaio e secondo il seguente calendario. Si legge in una nota della Camera. Sabato 30 gennaio: Ore 16 – Gruppi Parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; ore 17.20 – Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; ore 18.40 – Gruppi Parlamentari "Italia Viva – PSI" del Senato della Repubblica e "Italia Viva" della Camera dei deputati; ore 20 – Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei deputati. Domenica 31 gennaio: Ore 10 – Gruppo parlamentare "Europeisti – MAIE – Centro Democratico" del Senato della Repubblica; ore 11.20 – Gruppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Lecon le forze politiche da parte del Presidente della Camera dei deputati si svolgeranno a partire dore 16 di, sabato 30 gennaio e secondo il seguente calendario. Si legge in una nota della Camera. Sabato 30 gennaio: Ore 16 – Gruppi Parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; ore 17.20 – Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; ore 18.40 – Gruppi Parlamentari "Italia Viva – PSI" del Senato della Repubblica e "Italia Viva" della Camera dei deputati; ore 20 – Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei deputati. Domenica 31 gennaio: Ore 10 – Gruppo parlamentare "Europeisti – MAIE – Centro Democratico" del Senato della Repubblica; ore 11.20 – Gruppo ...

