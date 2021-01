Governo | Casini | “Se la crisi finisce così | Renzi ne esce rafforzato Conte ridicolizzato dalla ricerca frenetica di responsabili” – Video

(Di sabato 30 gennaio 2021) “Se lane. Senon fosse stato mal consigliato suie non si fosse avventurato in questa, che lo ha, come nel caso Vitali,oggi sarebbe più debole e probabilmente molti dei suoi avrebbero avuto dissensi. Invece in queste condizioni chi ha intronizzatoè stato”. È l’analisi del senatore Pier Ferdinando, intervistato a L’Ospite, su Sky Tg24, in merito alla situazione politica italiana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... in questo momento, ciò coincide con la necessità di avere une un programma di fine ... Le riforme proposte dal Pd agli alleati leggi anchea Sky TG24: "Conte non perseveri in caccia ai ......anno e mezzo - ha aggiunto - per dare al Paese unnel più breve tempo possibile, che è quello di cui abbiamo bisogno'. "La prima esigenza è un cronoprogramma dettagliato" leggi anchea ...“ Se la crisi finisce così, Renzi ne esce rafforzato. Se Conte non fosse stato mal consigliato sui responsabili e non si fosse avventurato in questa ricerca frenetica, che lo ha ridicolizzato, come ne ...Col nuovo governo, secondo Pier Ferdinando Casini alcuni ministri vanno cambiati: Azzolina fa una gran fatica. Speranza? È una brava persona.