(Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Tra un Conte ter e le elezioni sinceramente anche io scelgo il ritorno alle urne. Sottoscrivo pure io: meglio impiegare due mesi per riportare gli italiani a votare ma poi insediare unsolido, capace di durare cinque anni, anziché assistere a questo accanimento terapeutico. Ilha fatto bene in questo primo giro a preservare l'unità della coalizione e a ritrovare compattezza sul veto al Conte ter. Dopo, dato che le elezioni si allontanano, credo che ilcompirebbe un grave errore col chiudersi, arroccarsi sull'". Lo dice Mara, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, intervistata da 'La Repubblica' "Il gesto di vero patriottismo sarebbe quello di proporre uncol sostegno dei migliori, ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Crisi di governo, Mara Carfagna: 'Il centrodestra abbandoni l'Aventino. Sì a un governo Draghi' [di… - repubblica : Crisi di governo, Mara Carfagna: 'Il centrodestra abbandoni l'Aventino. Sì a un governo Draghi' - WalterRossi2 : Il mio governo ideale. Presidente del Consiglio Maria Elena Boschi. Giustizia Ada Lucia De Cesaris. Interni Mara Ca… - TV7Benevento : Governo: Carfagna, 'centrodestra eviti Aventino e appoggi esecutivo Draghi'... - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Crisi di governo, Mara Carfagna: 'Il centrodestra abbandoni l'Aventino. Sì a un governo Draghi' [di Carmelo… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Carfagna

Agenzia ANSA

"Il presidente Mattarella saprà indicare la soluzione ideale alla crisi di. La nostra ... Lo scrive su Twitter Mara, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. Ore 11.50. ...L'apertura dia un'«intesa alta» per guardare oltre Conte, i balletti di Renzi su Conte - ter fra detto e non detto Penstastellati costretti alla retromarcia: il veto a Iv avrebbe ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Tra un Conte ter e le elezioni sinceramente anche io scelgo il ritorno alle urne. Sottoscrivo pure io: meglio impiegare due mesi per riportare gli italiani a votare ma poi ...Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia compatti dal presidente Mattarella: "Basta accozzaglie. O le urne o un governo dei migliori" ...