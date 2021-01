Golf | Paul Casey prende la testa del Dubai Desert Classic 2021 Scendono Migliozzi e gli altri italiani

Leggi su oasport

(Di sabato 30 gennaio 2021) E’ terminato il terzo giro dell’Omega, secondo torneo dell’European Tour di stagione, che si sta svolgendo all’EmiratesClub di. Dopo un secondo giro in leggero calando, sale in cattedra: l’inglese, a 43 anni, va a caccia del 15° successo sul circuito continentale (e 18° assoluto contando i tre sul PGA Tour) con un gran -8 di giornata, che lo porta a -15. Potrebbe arrivare, per lui, il ritorno nei primi 15 dell’OWGR in caso di vittoria., però, deve guardarsi con attenzione le spalle da Robert MacIntyre: lo scozzese è secondo a un solo colpo da distanza, con un -5 che lo spedisce a -14 complessivo, a testimonianza dell’estrema costanza fino ad ora. Terza posizione per il sudafricano ...