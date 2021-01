Giustizia nel mondo | così si alimenta il circolo vizioso di povertà e disuguaglianze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) Nel giugno 2019 Papa Francesco, incontrando i giudici panamericani nel Vertice su “Diritti sociali e dottrina francescana”, richiamò l’attenzione su un importante concetto, che potrebbe riassumersi in: “Non c’ènella disuguaglianza”, tema trattato nella Enciclica “Laudato si’” del maggio 2015 e, in particolare, nel capitolo sull’Inequità Planetaria. In questa ricerca analizziamo lanel. Ladipende da molti fattori e soprattutto dal clima che vige nel Paese, determinato, per esempio, dalla possibilità di esprimere le proprie opinioni, di poter praticare la propria religione, di poter contare sulla parità di genere, ecc. In cima a queste graduatorie (Tab. 1), per maggior livello di inequità, stanno i Paesi dell’Asia e dell’Africa – a confermare quel divario che li separa dai Paesi ...