Giuliano Castellino sotto sorveglianza speciale per le proteste anti COVID in piazza a Roma (Di sabato 30 gennaio 2021) Ieri pomeriggio è stato applicato a Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova il provvedimento di sorveglianza speciale. La misura è stata emessa dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Roma su proposta del Questore Carmine Esposito ed applicata dagli agenti della Divisione anticrimine, diretta da Angela Altamura che, nel pomeriggio di ieri, hanno notificato il provvedimento a Castellino. Le motivazioni del provvedimento di sorveglianza speciale a Giuliano Castellino risalgono all’ottobre scorso quando il leader di Forza Nuova durante le proteste e gli scontri a Roma a piazzale Ostiense e a piazza del Popolo aveva violato le ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Ieri pomeriggio è stato applicato a, leader di Forza Nuova il provvedimento di. La misura è stata emessa dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione disu proposta del Questore Carmine Esposito ed applicata dagli agenti della Divisionecrimine, diretta da Angela Altamura che, nel pomeriggio di ieri, hanno notificato il provvedimento a. Le motivazioni del provvedimento dirisalgono all’ottobre scorso quando il leader di Forza Nuova durante lee gli scontri ale Ostiense e adel Popolo aveva violato le ...

Applicata a Giuliano Castellino la misura della sorveglianza speciale. Gli agenti della Divisione anticrimine, diretta da Angela Altamura, hanno notificato ieri pomeriggio il provvedimento emesso dalla sezione