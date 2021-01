Giulia Salemi sbaglia il nome di Pierpaolo Pretelli (che sbotta): ecco cosa è successo – VIDEO (Di sabato 30 gennaio 2021) Nonostante la gioia per la finale, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dopo la puntata del Grande Fratello Vip hanno passato una notte particolarmente agitata. L’influencer si è mostrata infastidita per la questione “Gregoraci” e “occhi che brillavano” (così come ha fatto notare anche Giulia De Lellis). Dopo avere discusso per la gelosia, l’italo persiana vuole... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 30 gennaio 2021) Nonostante la gioia per la finale,, dopo la puntata del Grande Fratello Vip hanno passato una notte particolarmente agitata. L’influencer si è mostrata infastidita per la questione “Gregoraci” e “occhi che brillavano” (così come ha fatto notare ancheDe Lellis). Dopo avere discusso per la gelosia, l’italo persiana vuole... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - GrandeFratello : Giulia si scontra con Dayane: 'Tu mi hai voltato le spalle, ferito e tradito' #GFVIP - P89Claudia : @giulia45966640 Fa bene.. li mandasse a fanculo sti autori di merda.. facesse come ha fatti tommi x e mesi dormire… - realityita : RT @alichiuse: comunque che programma di merda ma si può mai avere Tommaso Zorzi concorrente e farlo perdere perché Pierpaolo Pretelli (CHI… - INYOUREYESZ4YN : I fan di Giulia Salemi sono il vero problema. Non il Brasile, ma le Salmoners + fan della coppia #GFVIP #TZVIP -