Giulia Salemi, la mamma Fariba la difende: “Hai valutato Tommaso, mica hai insultato il Papa” (Di sabato 30 gennaio 2021) Giulia Salemi ha fatto promettere a sua madre di non intromettersi in questo suo nuovo questo GF Vip. Fariba per adesso sta mantenendo la promessa, non si è fatta vedere in tv, ha solo parlato di Pierpaolo Pretelli sulle pagine di Chi. Ieri direttamente dal profilo della gieffina, Fariba ha mandato un messaggio diretto alla figlia, in cui ha commentato il periodo complicato che sta vivendo nella casa. Da quando ha tolto la possibilità a Tommaso di andare in finale in anticipo, Giulia Salemi è stata duramente attaccata da Dayane Mello e da Zorzi e adesso in soccorso è arrivata la madre. “Vita mia e allora cosa fai? Dov’è la ragazza che è entrata con una maturità che mi aveva stupito? Dov’è quella ragazza che dice di essere cresciuta? Tranquilla. Non sei ... Leggi su biccy (Di sabato 30 gennaio 2021)ha fatto promettere a sua madre di non intromettersi in questo suo nuovo questo GF Vip.per adesso sta mantenendo la promessa, non si è fatta vedere in tv, ha solo parlato di Pierpaolo Pretelli sulle pagine di Chi. Ieri direttamente dal profilo della gieffina,ha mandato un messaggio diretto alla figlia, in cui ha commentato il periodo complicato che sta vivendo nella casa. Da quando ha tolto la possibilità adi andare in finale in anticipo,è stata duramente attaccata da Dayane Mello e da Zorzi e adesso in soccorso è arrivata la madre. “Vita mia e allora cosa fai? Dov’è la ragazza che è entrata con una maturità che mi aveva stupito? Dov’è quella ragazza che dice di essere cresciuta? Tranquilla. Non sei ...

