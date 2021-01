Giovani e lavoro: «Passione, formazione, coraggio: così andrete avanti» (Di sabato 30 gennaio 2021) L’invio del curriculum ovunque. La lunga attesa di una risposta, che non arriva, e se arriva è un No prestampato. Che fare per entrare nel mondo del lavoro? L’abbiamo chiesto ai role model di 99 e lode, professionisti in diversi settori, che hanno partecipato al campus on line sulle professioni digitali per le migliori laureate organizzato da iO Donna con Fastweb Academy e Fondazione Cariplo. Di seguito, i loro consigli su una partita tutta da giocare, ma con le mosse giuste. Per esempio lanciarsi avanti, proporsi, chiedere. Preferire piccole aziende innovative dove c’è spazio per crescere, alle grandi dove si rischia di essere uno tra tanti. L’importante è non illudersi che la laurea, anche se con un titolo roboante e voti alti, fornisca le competenze necessarie. Non è così. Si impara facendo, cercando, anche sbagliando. ... Leggi su iodonna (Di sabato 30 gennaio 2021) L’invio del curriculum ovunque. La lunga attesa di una risposta, che non arriva, e se arriva è un No prestampato. Che fare per entrare nel mondo del? L’abbiamo chiesto ai role model di 99 e lode, professionisti in diversi settori, che hanno partecipato al campus on line sulle professioni digitali per le migliori laureate organizzato da iO Donna con Fastweb Academy e Fondazione Cariplo. Di seguito, i loro consigli su una partita tutta da giocare, ma con le mosse giuste. Per esempio lanciarsi, proporsi, chiedere. Preferire piccole aziende innovative dove c’è spazio per crescere, alle grandi dove si rischia di essere uno tra tanti. L’importante è non illudersi che la laurea, anche se con un titolo roboante e voti alti, fornisca le competenze necessarie. Non è. Si impara facendo, cercando, anche sbagliando. ...

