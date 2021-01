Giorni della Merla, altro che freddo. Presto potrebbe giungere il ribaltone (Di sabato 30 gennaio 2021) Il clima fin troppo mite sta caratterizzando questi ultimi Giorni di gennaio, a dispetto della tradizione e nonostante il maltempo che infierirà durante il weekend. Sarebbero dovuti essere i Giorni più freddi dell’inverno, invece sono quasi tra i più miti. Tradizione non rispettata, non fa freddo sull’Italia in questi ultimi Giorni di gennaioNei primi Giorni di febbraio potrebbe andare anche peggio, con l’arrivo del caldo anomalo. Tuttavia questo inverno, che ha un po’ tirato i remi in barca, potrebbe rialzare la testa all’improvviso già nella seconda settimana di febbraio. C’è fermento all’interno della comunità dei meteo appassionati. Lassù, nei piani alti dell’atmosfera, si scorgono manovre a carico del Vortice Polare che, dopo ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) Il clima fin troppo mite sta caratterizzando questi ultimidi gennaio, a dispettotradizione e nonostante il maltempo che infierirà durante il weekend. Sarebbero dovuti essere ipiù freddi dell’inverno, invece sono quasi tra i più miti. Tradizione non rispettata, non fasull’Italia in questi ultimidi gennaioNei primidi febbraioandare anche peggio, con l’arrivo del caldo anomalo. Tuttavia questo inverno, che ha un po’ tirato i remi in barca,rialzare la testa all’improvviso già nella seconda settimana di febbraio. C’è fermento all’internocomunità dei meteo appassionati. Lassù, nei piani alti dell’atmosfera, si scorgono manovre a carico del Vortice Polare che, dopo ...

