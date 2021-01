Giornata della memoria, il consigliere leghista e il gesto assurdo: caos sui social (Di sabato 30 gennaio 2021) Pessimo gesto da parte di un consigliere della Lega che ha deciso pubblicare una foto in particolare, proprio in occasione della Giornata della memoria. Ecco cos’è successo La Giornata della… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 30 gennaio 2021) Pessimoda parte di unLega che ha deciso pubblicare una foto in particolare, proprio in occasione. Ecco cos’è successo La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

fattoquotidiano : “Saluto romano in Consiglio comunale nella Giornata della Memoria”: la denuncia a Cogoleto (Genova) – Video - team_world : Domenica #Walls soffierà sulla sua prima candelina??, e noi non vediamo l’ora di festeggiare insieme a voi trascorre… - raffaellapaita : È gravissimo che nella Giornata della Memoria alcuni consiglieri del Comune di #Cogoleto abbiano fatto il saluto ro… - Alberto03900676 : RT @PieraBelfanti: Trieste, consigliere eletto in quota Lega pubblica foto di Hitler durante la Giornata della Memoria - straiding : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 30 gennaio 2021, con la Luna nel segno della Vergine. Buona lettura e felice giornata. https://t… -