Gigio Donnarumma mette le mani sulla vittoria del Milan sul Bologna

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 30 gennaio 2021) ilha vinto contro il1-2, giocando una partita dominando il gioco nel primo tempo, e poi nel secondo tempo dopo il gol delè iniziata un’altra partita. La partita da battaglia che ha vistosbarrare la strada ai giocatori del. PrepartitaIlè in netto calo fisico? Si, ma chi non lo sarebbe se avesse cominciato la stagione con tre partite in più ad inizio stagione. Il calo fisico è dovuto anche alle continue assenze che ha avuto i rossoneri, da inizio dicembre ilè entrato in un loop di infortuni, che probabilmente tra qualche settimana andrà a svanire. Il non passaggio del turno di Coppa Italia contro l’Inter perrà ...