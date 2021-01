Gianni Sperti contro gli hater | “il bue che dice cornuto all’asino”

(Di sabato 30 gennaio 2021)gli, l’opinionista di Uomini e Donne sbotta sui social dopo i commenti ricevuti dai follower: il motivo. foto facebookTorna al centro dell’attenzione il noto opinionista di Canale Cinque che da tanti anni è il braccio destro di Maria De Filippi e del suo programma pomeridiano Uomini e Donne. Il motivo che lo spinge a parlare su Instagram e nello specifico con delle piccole storie social sono stati gli attacchi che il giovane ha ricevuto sotto al suo ultimo post che lo hanno fatto davvero molto arrabbiare. “Faccio una cosa che i miei amici mi hanno chiesto di non fare” ha scritto l’ex marito di Paola Barale che poi ammette: “voi siete come il bue che da del”. LEGGI ANCHE>>>...

ManuelHolmes_ : Gianni Sperti è il gatto. #IlCantanteMascherato - Kalo9603 : @elijah85 ODDIO MA È GIANNI SPERTI - iris_simpkins46 : Facchinetti mi dà Gianni Sperti vibes #IlCantanteMascherato - Vincast81liber1 : Facchinetti col pigiama e un look alla Gianni Sperti prima maniera. #IlCantanteMascherato - prettywho_ : Il labbro inferiore di Gianni Sperti che ormai ha vita propria #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti

kronic

Maurizio prova a difendersi, ma ancheprende le distanze dalle sue spiegazioni. Il confronto va avanti a lungo, con Armando che torna nuovamente ad attaccare Maurizio, mentre Gemma ...Interviene, dicendo che Riccardo cerca sempre un pretesto per litigare, cosa che faceva anche con Ida. Arrivano poi due signore per il Guarnieri ma, dopo una breve presentazione, lui ...Gianni Sperti contro gli hater, lo storico opinionista di Uomini e Donne non ha accettato i tanti insulti che nelle ultime ore.Gemma Galgani ha chiuso la frequentazione con Guerci dopo aver scoperto che ha chiesto il numero a Pamela Barretta e Nicole.