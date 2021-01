Gianni Morandi e Laura Efrikian, perchè è finito il loro matrimonio (Di sabato 30 gennaio 2021) Gianni Morandi e Laura Efrikian hanno vissuto una storia d’amore appassionata sfociata in un matrimonio, poi però si sono detti addio. Gianni Morandi: perché è finita con Laura Efrikian Gianni e Laura si conoscono nel 1964, lui un cantante agli albori del suo strepitoso successo, lei un’attrice e conduttrice affermata. Tra loro è un vero e proprio colpo di fulmine che li porta nel 1966 a convolare a nozze. Dal loro matrimonio nascono Serena, Marianna e Marco, ma sfortunatamente la primogenita muore poche ore dopo il parto, lasciando un dolore profondo in entrambi. Insieme sono bellissimi, giovani e innamorati diventano ben presto una ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 30 gennaio 2021)hanno vissuto una storia d’amore appassionata sfociata in un, poi però si sono detti addio.: perché è finita consi conoscono nel 1964, lui un cantante agli albori del suo strepitoso successo, lei un’attrice e conduttrice affermata. Traè un vero e proprio colpo di fulmine che li porta nel 1966 a convolare a nozze. Dalnascono Serena, Marianna e Marco, ma sfortunatamente la primogenita muore poche ore dopo il parto, lasciando un dolore profondo in entrambi. Insieme sono bellissimi, giovani e innamorati diventano ben presto una ...

Ad Assisi c'è stato uno splendido concerto di Gianni Morandi fuori alla Basilica. C'erano solo l'artista, la sua chitarra e Carlo Conti. Un momento magico che è già entrato nella storia della tv. ...

Primo ospite della puntata di questa sera sarà l'amato cantante Gianni Morandi . Il cantante, che è stato protagonista del Veglione dello scorso 31 dicembre della Rai, dal titolo L'Anno che Verrà , ...

Caro Amadeus, in un momento in cui tutti hanno fatto un passo indietro (a cominciare da Conte e dallo stesso Renzi) forse sarebbe il caso di non continuare ...

Torna una nuova puntata di C'è Posta per Te, la trasmissione di Maria De Filippi: questa sera, sabato 30 gennaio, va in onda su Canale 5 un appuntamento speciale con alcuni ospiti d'eccezione, Gianni ...

