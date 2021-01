Gianni Morandi, chi era la sua prima moglie Laura Efrikian (Di sabato 30 gennaio 2021) Galeotto fu il film “In ginocchio da te” dove Gianni Morandi conobbe Laura Efrikian, la sua prima moglie. La loro fu la storia d’amore che più fece sognare gli italiani negli anni 60. Gianni Morandi e Laura Efrikian si conobbero sul set del film “In ginocchio da te” e fu amore a prima vista. I due si sposarono nel 1966 e rimasero insieme per 10 anni, durante i quali vennero al mondo i loro tre figli: Serena morta dopo 9 ore dalla nascita, Marianna e Marco. Laura Ephrikian conosciuta meglio come Laura Efrikian è nata a Treviso il 14 giugno 1940. Il padre di origine armena, Angelo Ephrikian, fu violinista, direttore d’orchestra e compositore. L’ ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Galeotto fu il film “In ginocchio da te” doveconobbe, la sua. La loro fu la storia d’amore che più fece sognare gli italiani negli anni 60.si conobbero sul set del film “In ginocchio da te” e fu amore avista. I due si sposarono nel 1966 e rimasero insieme per 10 anni, durante i quali vennero al mondo i loro tre figli: Serena morta dopo 9 ore dalla nascita, Marianna e Marco.Ephrikian conosciuta meglio comeè nata a Treviso il 14 giugno 1940. Il padre di origine armena, Angelo Ephrikian, fu violinista, direttore d’orchestra e compositore. L’ ...

CorriereCitta : Gianni Morandi: chi è, età, carriera, vita privata, curiosità, Instagram, chi è la moglie, figli, stasera a C’è Pos… - Ohbenniday : Ho fatto alzare il volume in macchina a mio padre per sentire meglio una canzone super romantica di Gianni Morandi.… - sweetvangelz : Uh stasera a c'è posta per te ci sarà gianni morandi aka il marito di mia nonna - Noovyis : (C'è posta per te 2021: ospiti Gianni Morandi e Niccolò Zaniolo, stasera su Canale 5) Playhitmusic - - Fabs_io : La mia adrenalina del sabato sera è aspettare Gianni Morandi a #CePostaPerTe . Fine -