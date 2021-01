Giallo non è il nuovo verde, anche Bassetti frena: «Che non scatti ora l’happy hour o torniamo presto in lockdown» (Di sabato 30 gennaio 2021) Dal 1 febbraio la stragrande maggioranza delle regioni italiane passerà in zona gialla, ad eccezione della Puglia, della Sardegna, della Sicilia e dell’Umbria e della provincia autonoma di Bolzano, che resteranno in fascia arancione. Ma il timore che questa situazione possa essere intesa come un «liberi tutti», riportando a far circolare con maggior velocità il Coronavirus (rifacendo salire il numero dei contagi, delle ospedalizzazioni e, purtroppo, anche dei possibili decessi), preoccupa molti esperti. «Che il cielo ce la mandi buona», ha commentato en tranchant Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco. Ma non è l’unico. anche il professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al San Martino di Genova, si ritrova come raramente accade d’accordo ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Dal 1 febbraio la stragrande maggioranza delle regioni italiane passerà in zona gialla, ad eccezione della Puglia, della Sardegna, della Sicilia e dell’Umbria e della provincia autonoma di Bolzano, che resteranno in fascia arancione. Ma il timore che questa situazione possa essere intesa come un «liberi tutti», riportando a far circolare con maggior velocità il Coronavirus (rifacendo salire il numero dei contagi, delle ospedalizzazioni e, purtroppo,dei possibili decessi), preoccupa molti esperti. «Che il cielo ce la mandi buona», ha commentato en tranchant Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco. Ma non è l’unico.il professor Matteo, primario di Malattie infettive al San Martino di Genova, si ritrova come raramente accade d’accordo ...

massimcoppola : Ok, tutti in giallo (o quasi) quindi tra 3 o 4 settimane tutti in rosso (a meno che non si sblocchi in modo spettac… - 50GENNY : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - ali_stefa : no raga allora se il Friuli è giallo io rischio di fare la laurea in presenza CHE NON VA BENE perché ormai me la so… - Ambroeus_ : @hermionesbrain Non li interessa cosa è giusto e cosa no. Se mi dicono sei giallo, ergo a pranzo è permesso andare… - Ilsolito_In : @robbiees86 Io sono stupito del nostro giallo. Spero siano 2 settimane di ossigeno che davvero non ce la facevo più… -