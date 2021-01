Giallo dei coniugi spariti: il figlio si costituisce prima di essere arrestato (Di sabato 30 gennaio 2021) Nino Materi Benno Neumair accusato di omicidio e occultamento di cadaveri. Ipotesi di confessione C'è chi giura che abbia già confessato; c'è chi assicura che, se non lo ha ancora fatto, è comunque questione di ore. Intanto l'altra notte si è costituito ai carabinieri di Bolzano, quando il suoi legali gli avevano fatto capire che ormai «stavano andando a prenderlo». Ora Benno Neumair, 30 anni, istruttore di fitness tutto palestra e steroidi (con in passato problemi di doping), è carcere di Bolzano. Accusato di duplice omicidio e occultamento di cadaveri. I cadaveri della madre e del padre. Secondo gli inquirenti, lo scorso 5 gennaio, il giovane avrebbe eliminato i genitori per poi gettare i corpi di Laura Perselli, 63 anni, e Peter Neumair, 68 anni, entrambi insegnanti in pensione, nel fiume Adige che li ha inghiottiti senza ancora restituirne i resti. La Procura di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) Nino Materi Benno Neumair accusato di omicidio e occultamento di cadaveri. Ipotesi di confessione C'è chi giura che abbia già confessato; c'è chi assicura che, se non lo ha ancora fatto, è comunque questione di ore. Intanto l'altra notte si è costituito ai carabinieri di Bolzano, quando il suoi legali gli avevano fatto capire che ormai «stavano andando a prenderlo». Ora Benno Neumair, 30 anni, istruttore di fitness tutto palestra e steroidi (con in passato problemi di doping), è carcere di Bolzano. Accusato di duplice omicidio e occultamento di cadaveri. I cadaveri della madre e del padre. Secondo gli inquirenti, lo scorso 5 gennaio, il giovane avrebbe eliminato i genitori per poi gettare i corpi di Laura Perselli, 63 anni, e Peter Neumair, 68 anni, entrambi insegnanti in pensione, nel fiume Adige che li ha inghiottiti senza ancora restituirne i resti. La Procura di ...

ZZiliani : Sembra che di fronte alle simulazioni dei giocatori della #Juventus, oggi #Cuadrado, ma anche #Dybala, #Chiesa e a… - clubuds : Ridendo e scherzando il sogno dei 5 S si sta esaurendo...colorare di giallo tutta l'Italia ????????????. Solo così ci pot… - generacomplotti : RT @Jean38095839: @irrisolvibile @capuanogio Da ammonito non becca il secondo giallo che gli avrebbe fatto saltare la Juve Da ammonito non… - Jean38095839 : @irrisolvibile @capuanogio Da ammonito non becca il secondo giallo che gli avrebbe fatto saltare la Juve Da ammonit… - marisamoles : Non capisco l'orgoglio che alcuni Presidenti di Regione dimostrano di fronte al cambiamento di colore (in questo ca… -