Gia Carangi: la storia della leggendaria supermodella americana

Un omaggio alla vita della leggendaria supermodella americana, Gia Carangi, che oggi avrebbe compiuto il suo 61esimo compleanno. Gia Marie Carangi nasce a Filadelfia il 29 gennaio del 1960. Stesso luogo in cui morirà prematuramente soltanto ventisei anni più tardi. Gia è passata alla storia come un'iconica modella dal carattere estroso ed dal carisma incredibilmente magnetico.

Bellissime, ricchissime, corteggiatissime. Ma non sempre felici né tantomeno fortunate: da Gia Carangi a Stella Tennant, passando per Karen Mulder e Stephanie Seymour il destino delle più belle top model degli anni '80 e '90 è stato spesso segnato da grandi tragedie

... in cui racconta la vera storia della vita della top model Gia Carangi, una bambina selvaggia e sensibile che aveva difficoltà nel gestire il successo professionale e la morte delle persone che le ...

