GFVip 5, tra Zenga padre e Zenga figlio non mettere il dito (Di sabato 30 gennaio 2021) Il GFVip 5 continua a sorprendere e a stupire. Tra nomination e primo finalista uomo, a lasciare l'amaro in bocca è il confronto della famiglia Zenga Doveva essere una puntata più tranquilla, doveva essere una puntata di transizione con l'annuncio del finalista uomo e una sola dinamica in 5 giorni eppure, il GFVip continua a stupire con una puntata che ha lasciato un segno indelebile e non positivo nel cuore dei telespettatori… il confronto tra Walter Zenga e il figlio Andrea. Zenza vs Zenga Entrato nella casa del Grande Fratello come concorrente, Andrea Zenga ha raccontato quanto durante la sua crescita abbia sentito la mancanza del padre, l'ex calciatore e allenatore Walter ...

