GF Vip, Rosalinda Cannavò e l’incontro con la sorella: “Devo riflettere” (Di sabato 30 gennaio 2021) L’attrice siciliana ha vissuto durante la diretta andata in onda ieri una bella emozione grazie alla sorpresa fattale dalla sorella Francesca Dopo il faccia a faccia con Giuliano, Rosalinda Cannavò ieri durante la diretta ha ricevuto la visita inaspettata della sorella Francesca. Durante queste settimane la concorrente del Grande Fratello Vip ha manifestato i suoi dubbi sul rapporto con il fidanzato. Da lì l’incontro, dove i due si sono congedati lunedì scorso con un “ti voglio bene” da parte dell’attrice. Infatti nonostante la proposta di Giuliano di andare a convivere, Rosalinda si è mostrata incerta e ha preso del tempo per decidere. E per aiutarla a prendere una decisione, ieri è stata invitata la sorella che ha potuto riabbracciarla nel Cucurio e darle parole di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 30 gennaio 2021) L’attrice siciliana ha vissuto durante la diretta andata in onda ieri una bella emozione grazie alla sorpresa fattale dallaFrancesca Dopo il faccia a faccia con Giuliano,ieri durante la diretta ha ricevuto la visita inaspettata dellaFrancesca. Durante queste settimane la concorrente del Grande Fratello Vip ha manifestato i suoi dubbi sul rapporto con il fidanzato. Da lì, dove i due si sono congedati lunedì scorso con un “ti voglio bene” da parte dell’attrice. Infatti nonostante la proposta di Giuliano di andare a convivere,si è mostrata incerta e ha preso del tempo per decidere. E per aiutarla a prendere una decisione, ieri è stata invitata lache ha potuto riabbracciarla nel Cucurio e darle parole di ...

