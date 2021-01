GF Vip, occhi puntati sulla sorella di Rosalinda. Francesca Cannavò stupisce tutti, ecco chi è (Di sabato 30 gennaio 2021) Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò ha incontrato il suo compagno Condorelli, un faccia a faccia necessario per tentare di risolvere alcuni dubbi che in queste settimane hanno assalito la concorrente. Infatti la giovane attrice, complice la lontananza dal fidanzato, aveva manifestato alcune preoccupazioni verso la sua relazione. Per rassicurarla Giuliano aveva portato le chiavi della loro abitazione, come fossero un pegno del loro amore. Rosalinda però è apparsa da subito molto incerta riguardo il futuro del loro amore e anche durante questi ultimi giorni ha ammesso di voler analizzare a fondo il rapporto con il fidanzato una volta uscita dalla Casa; una decisione sulla quale sembra ormai irremovibile. (Continua dopo la foto) “La reazione, nel vedere Giuliano, ha sorpreso anche me. Mi sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vipha incontrato il suo compagno Condorelli, un faccia a faccia necessario per tentare di risolvere alcuni dubbi che in queste settimane hanno assalito la concorrente. Infatti la giovane attrice, complice la lontananza dal fidanzato, aveva manifestato alcune preoccupazioni verso la sua relazione. Per rassicurarla Giuliano aveva portato le chiavi della loro abitazione, come fossero un pegno del loro amore.però è apparsa da subito molto incerta riguardo il futuro del loro amore e anche durante questi ultimi giorni ha ammesso di voler analizzare a fondo il rapporto con il fidanzato una volta uscita dalla Casa; una decisionequale sembra ormai irremovibile. (Continua dopo la foto) “La reazione, nel vedere Giuliano, ha sorpreso anche me. Mi sono ...

