GF Vip | entra Alda D’Eusanio ma porta nella Casa una novità assoluta | “Mai successo prima”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 gennaio 2021)è ufficialmente la nuova concorrente del GF Vip. Come annunciato nel corso della diretta di lunedì scorso da Alfonso Signorini in persona, la giornalista e opinionista televisiva ha fatto il suo ingressonell’ultima puntata andata in onda, quella di venerdì 29 gennaio 2021. Un ingresso un po’ a sorpresa, che arriva a poco più di un mese dalla fine del programma. “Come hai fatto a trascinarmi in questa incredibile avventura?! Mai dire maivita”, aveva dettoquando Signorini si era collegato in diretta con lei, già in hotel, lunedì sera. Poi, in una puntata a dir poco piena di colpi di scena e incontri a sorpresa, come Pierpaolo Pretelli dritto in finale e Walter Zenga, laha ...