GF Vip | clamoroso retroscena | cosa ha detto Elisabetta Gregoraci dopo l’incontro con Pierpaolo

Leggi su sologossip

(Di sabato 30 gennaio 2021) Pretelli, avvenuta in studio. Una puntata ricchissima, quella del GF Vip andata in onda ieri, venerdì 29 gennaio 2021. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, a partire dalla proclamazione del secondo finalista ufficiale di questa edizione.Dayane Mello, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.