GF Vip | Carlotta Dell’Isola la verità dell’extension | la malattia della gieffina

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 30 gennaio 2021)– Solonotizie24Una delle protagoniste più discussecasa del Grande Fratello Vip in questa edizione è anche lei,la giovane ragazza balzata nella cronaca rosa dopo il percorso fatto nel reality show di Temptation Island insieme al fidanzato Nello Sorrentino. In queste ore è stata svelata la reale motivazione per la quale lanon può fare a meno delle extension ai capelli. Nel corso dell’estate 2020 ha riscosso un grandissimo successo il reality show di Temptation Island tanto da non riproporre l’edizione vip e procedere così con quella nip. Tra i personaggi che più hanno fatto parlare di sé troviamo appuntoe Nello Sorrentino, i quali hanno anche colpito Maurizio Costanzo che ha ...