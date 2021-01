Gdf ha scoperto migliaia di farmaci illegali per la cura del Covid (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Sventata dai finanzieri del Comando provinciale di Roma l'immissione sul mercato di circa 3.000 farmaci e preparati a base vegetale, spacciati come efficaci per la cura del coronavirus. Due persone sono state denunciate 2 persone per ricettazione e vendita abusiva di medicinali. All'interno di un minimarket ubicato nei pressi di via dell'Omo e gestito da un cittadino di nazionalità cinese, le Fiamme Gialle del terzo Nucleo operativo metropolitano hanno scovato, tra gli alimenti esposti per la vendita, oltre 2mila prodotti tra pastiglie, pillole, composti di erbe e tisane provenienti dalla Cina, con etichette prive di traduzione in lingua italiana. Un'altra 'farmacia' illegale è stata scoperta dal secondo Nucleo operativo metropolitano in un magazzino nella disponibilità di una società operante nel settore della cosmetica, ... Leggi su agi (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Sventata dai finanzieri del Comando provinciale di Roma l'immissione sul mercato di circa 3.000e preparati a base vegetale, spacciati come efficaci per ladel coronavirus. Due persone sono state denunciate 2 persone per ricettazione e vendita abusiva di medicinali. All'interno di un minimarket ubicato nei pressi di via dell'Omo e gestito da un cittadino di nazionalità cinese, le Fiamme Gialle del terzo Nucleo operativo metropolitano hanno scovato, tra gli alimenti esposti per la vendita, oltre 2mila prodotti tra pastiglie, pillole, composti di erbe e tisane provenienti dalla Cina, con etichette prive di traduzione in lingua italiana. Un'altra 'a' illegale è stata scoperta dal secondo Nucleo operativo metropolitano in un magazzino nella disponibilità di una società operante nel settore della cosmetica, ...

