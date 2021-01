Gattuso | ma quali dimissioni? Rino vuole fare come Lippi nel 2006 | la squadra è con lui

100x100Napoli : #Gattuso prova ad emulare #Lippi, cementando il rapporto con la squadra. - bet_lind : RT @tuttonapoli: De Maggio difende Gattuso: 'Ma quali dimissioni?! Sta facendo un lavoro eccellente' - Stefano53766085 : Grande @valterdemaggio io la penso come te ???????????????????? - infoitsport : De Maggio difende Gattuso: 'Ma quali dimissioni?! Sta facendo un lavoro eccellente' - poch8mio : @AleStile_94 Ma quali tifosi, quelli che gattuso deve andare, insigne è cafon, quelli che hanno costretto mario rui… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso quali

100x100 Napoli

sa che la squadra è con lui e che non c'è intesa con il presidente del Napoli per quanto riguarda la progettualità futura. E' per questo che il rinnovo si è bloccato e che, con ogni ...Siamo un gruppo fantastico ed è una delle rose più forti nelleio abbia mai giocato. Anche in panchina ci sono calciatori di livello, con talento e qualità. Questo può darci una mano in più. ...L'esperto di mercato della Rai ha parlato delle scelte di formazione di Gattuso contro il Parma: 'Ci sarà Ospina tra i pali'.Dries era entrato all’inizio del secondo tempo, con l’idea precisa di mettere benzina nel motore in vista dei prossimi impegni. Eppure Gattuso ...