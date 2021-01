Gatto di Pallas | chi è il micione selvatico della Mongolia

(Di sabato 30 gennaio 2021) Quando un gatto ti cambia il destino. Potrebbe essere un po’ la sintesi della vita di Claudio Augugliaro, il ricercatore quarantaquattrenne di Palermo che ha sposato il suo destino a quello Gatto di Pallas, un micione di circa tre chilogrammi e mezzo che è un po’ il simbolo della steppa mongola. Perché proprio grazie al Gatto di Pallas, con i suoi occhietti gialli dalle pupille tonde e il musetto un po’ schiacciato, le orecchie corte e tozze e le zampe che quasi scompaiono sotto tutto quel lunghissimo pelo grigio bianco e nero, la sua vita ha fatto il doppio salto carpiato e dall’Italia si è ritrovato catapultato in Mongolia, al fianco della bellissima Choikhand, mongola, amante degli animali, studiosa come lui, incontrata ad un master sulla CITES, l’organismo internazionale che si occupa della regolamentazione del commercio di specie protette e animali in via d’estinzione.

Anche a causa della sua straordinaria pelliccia, il Gatto di Pallas - piccolo felino che vive in 14 Paesi dell'Asia centrale - è una specie sempre più a rischio estinzione che ancora oggi viene cacciato per farne cappelli con la pelliccia, e il suo grasso è utilizzato a scopo terapeutico contro i reumatismi. Ma Claudio Augugliaro, un ricercatore italiano in Mongolia sta tentando di far ...