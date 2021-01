Gare in diretta fino al 24 marzo sul 205 di Sky Un canale monotematico per gli approfondimenti (Di sabato 30 gennaio 2021) La 36ª edizione dell'America's Cup è interamente in diretta su Sky, anche con un canale dedicato, Sky Sport America's Cup, disponibile sul 205 del telecomando Sky, che sarà attivo fino al 24 marzo. ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) La 36ª edizione dell'America's Cup è interamente insu Sky, anche con undedicato, Sky Sport America's Cup, disponibile sul 205 del telecomando Sky, che sarà attivoal 24. ...

Primaonline : Mediaset trasmetterà in esclusiva le gare della Coppa del mondo per club. In diretta sul canale 20… - LFootball_ : ? Il programma dei quarti di finale di #CoppaItaliaFemminile ?? Le info su dove vedere le gare in diretta tv e stre… - Maucolantoni : RT @RaiSport: ?? Final Four | Al via domani il primo trofeo della stagione. Dalle ore 15.20 #Modena-#Civitanova e dalle 17:50 #Perugia-#Tren… - RaiSport : ?? Final Four | Al via domani il primo trofeo della stagione. Dalle ore 15.20 #Modena-#Civitanova e dalle 17:50… - Primaonline : Mediaset trasmetterà in esclusiva le gare della Coppa del mondo per club. In diretta sul canale 20… -