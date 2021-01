Galli: “Zona gialla non è liberi tutti, Virus morde ancora” (Di sabato 30 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Se vogliamo evitare problemi “il cambio di colore non può e non deve essere ‘tana libera tutti’. Stiamo andando meglio, ma non tanto meglio da accantonare la prudenza: serve essere molto cauti”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, commentando i cambi di colore delle Regioni che da lunedì saranno nella maggioranza gialle, ad esclusione di 5 che restano arancioni. L’ampliamento della Zona gialla nel nostro Paese, che da lunedì riguarderà la maggioranza delle Regioni, “non deve farci dimenticare che siamo in una situazione di assoluta precarietà per quanto riguarda la pandemia, siamo sospesi”, spiega Galli. “Siamo in equilibro precario – continua Galli – ma il problema non è risolto. E se ... Leggi su improntaunika (Di sabato 30 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Se vogliamo evitare problemi “il cambio di colore non può e non deve essere ‘tana libera’. Stiamo andando meglio, ma non tanto meglio da accantonare la prudenza: serve essere molto cauti”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, commentando i cambi di colore delle Regioni che da lunedì saranno nella maggioranza gialle, ad esclusione di 5 che restano arancioni. L’ampliamento dellanel nostro Paese, che da lunedì riguarderà la maggioranza delle Regioni, “non deve farci dimenticare che siamo in una situazione di assoluta precarietà per quanto riguarda la pandemia, siamo sospesi”, spiega. “Siamo in equilibro precario – continua– ma il problema non è risolto. E se ...

