Galli avverte | ' Situazione precaria | la zona gialla non può diventare il poter fare tutto'

(Di sabato 30 gennaio 2021) Bisogna stare attenti perché l'equilibrio è precario: 'L'ampliamento dellanel nostro Paese, che da lunedì riguarderà la maggioranza delle Regioni, "non deve farci dimenticare che siamo in ...

angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: CORONAVIRUS, GALLI AVVERTE: 'LA VARIANTE BRASILIANA È PESANTE'. Ecco quali sono i rischi ?? - Silvia94581613 : RT @tweetnewsit: CORONAVIRUS, GALLI AVVERTE: 'LA VARIANTE BRASILIANA È PESANTE'. Ecco quali sono i rischi ?? - tweetnewsit : CORONAVIRUS, GALLI AVVERTE: 'LA VARIANTE BRASILIANA È PESANTE'. Ecco quali sono i rischi ?? - ILOVEPACALCIO : #Galli avverte: 'Con gli alunni a scuola sale l'Rt' -

Ultime Notizie dalla rete : Galli avverte

L'infettivolo del Sacco: "Situazione di assoluta precarietà, serve essere ancora molto cauti" L'ampliamento della ... Così all'Adnkronos Salute Massimo, infettivologo dell'ospedale Sacco - ..."Siamo in equilibro precario - spiega- ma il problema non è risolto. E se facciamo ciò che abbiamo fatto prima di Natale, siamo di nuovo punto e daccapo. Questo oltre tutto in un contesto ...L'infettivologo dell'ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, commentando i cambi di colore delle Regioni: "Se facciamo quello che si è fatto prima di Natale ricominciamo da capo" ...Dalla mezzanotte di lunedì 1 febbraio 2021 la Lombardia torna in zona gialla, dopo una settimana in zona rossa e una in arancione. Nelle scorse ore il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firma ...