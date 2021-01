Galleria de’ Bonis: una mostra su uomo e natura (Di sabato 30 gennaio 2021) Apre il 30 gennaio alla Galleria de’ Bonis la mostra di Renato Guttuso, Antonio Ligabue e Fausto Pirandello. Un percorso tra le opere di tre pittori del Novecento che hanno rappresentato la forza della natura e l’azione dell’uomo. I lavori riuniti a Reggio Emilia sono quelli proposti alla fiera dell’arte di Bologna. Antonio Ligabue: Il Leggi su periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) Apre il 30 gennaio allade’ladi Renato Guttuso, Antonio Ligabue e Fausto Pirandello. Un percorso tra le opere di tre pittori del Novecento che hanno rappresentato la forza dellae l’azione dell’. I lavori riuniti a Reggio Emilia sono quelli proposti alla fiera dell’arte di Bologna. Antonio Ligabue: Il

MMirella28 : Ettore e Andromarca,Di Giorgio de Chirico 1917, è custodito nella galleria nazionale e arte moderna modena a Roma,i… - petermrl : RT @RimbertVictoria: C'est parti : fil sur l'affaire Buondelmonte de' Buondelmonti... Florence, 1216. (Francesco Saverio Altamura, I funer… - RimbertVictoria : RT @RimbertVictoria: C'est parti : fil sur l'affaire Buondelmonte de' Buondelmonti... Florence, 1216. (Francesco Saverio Altamura, I funer… - GiulianoCorti : Buongiorno a tutti la foto di oggi dal mio sito. Good morning everyone, today's picture from my site. Hola a todos,… - de_Foscherari : #Photo: Aurelio Amendola #Artist: Hermann Nitsch #Description: Foto dalla mostra “HAPPENINGS - 23 MARZO - 10 LUGLIO… -

Ultime Notizie dalla rete : Galleria de’ Roma, Confcommercio: «Troppo degrado in Centro, ma la rinascita potrebbe essere rapida» Corriere Roma