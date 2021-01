Gabriella di Monaco è già icona di stile con la borsa Dior da 3mila euro (Di sabato 30 gennaio 2021) Si, avete letto bene: parliamo di Gabriella di Monaco, la piccola di 6 anni. Sembrerebbe già sulla buona strada per diventare una futura icona di stile che detta legge sulle nuove tendenze. Il fashion radar l’ha adocchiata in una cerimonia religiosa nel Principato mentre indossava una chicca firmata Dior. Una dinastia vestita sempre in modo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021) Si, avete letto bene: parliamo didi, la piccola di 6 anni. Sembrerebbe già sulla buona strada per diventare una futuradiche detta legge sulle nuove tendenze. Il fashion radar l’ha adocchiata in una cerimonia religiosa nel Principato mentre indossava una chicca firmata. Una dinastia vestita sempre in modo L'articolo proviene da YesLife.it.

