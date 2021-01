Furto in casa McKennie durante Juve-Spal di Coppa Italia (Di sabato 30 gennaio 2021) durante la partita di Coppa Italia contro la Spal, mercoledì scorso, i ladri si sono intrufolati nell’abitazione del centrocampista della Juventus, Weston McKennie. Dalla casa, sulla collina di Torino, sono stati portati via scarpe, vestiti firmati e altri oggetti di valore. Non è stato ancora quantificato l’ammontare del danno. Dopo la denuncia del calciatore, la polizia scientifica ha ispezionato tutte le stanze della casa in cerca di possibili tracce. Secondo le prime ipotesi, si sarebbe trattato di almeno due ladri, entrati nell’abitazione forzando la finestra del bagno. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021)la partita dicontro la, mercoledì scorso, i ladri si sono intrufolati nell’abitazione del centrocampista dellantus, Weston. Dalla, sulla collina di Torino, sono stati portati via scarpe, vestiti firmati e altri oggetti di valore. Non è stato ancora quantificato l’ammontare del danno. Dopo la denuncia del calciatore, la polizia scientifica ha ispezionato tutte le stanze dellain cerca di possibili tracce. Secondo le prime ipotesi, si sarebbe trattato di almeno due ladri, entrati nell’abitazione forzando la finestra del bagno. L'articolo ilNapolista.

