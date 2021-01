Furto a casa McKennie, svaligiata la villa del centrocampista: il bottino (Di sabato 30 gennaio 2021) Furto a casa McKennie, paura per il calciatore della Juventus. Decisamente non il miglior risveglio per lo statunitense Weston McKennie. Il centrocampista della Juventus, infatti, ha subito un Furto a casa. Mentre era in campo per la sfida di Coppa Italia contro la SPAL, mercoledì sera una banda di ladri è entrata nel suo appartamento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 gennaio 2021), paura per il calciatore della Juventus. Decisamente non il miglior risveglio per lo statunitense Weston. Ildella Juventus, infatti, ha subito un. Mentre era in campo per la sfida di Coppa Italia contro la SPAL, mercoledì sera una banda di ladri è entrata nel suo appartamento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

