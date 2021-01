Frasi sul sabato: ecco le migliori di oggi 30 gennaio (Di sabato 30 gennaio 2021) Frasi sul sabato – oggi è sabato, possiamo avere una giornata con un po’ più di relax. Possiamo goderci dei ritmi più lenti e soprattutto goderci un po’ di meritato riposo. Vediamo insieme alcune Frasi sul sabato. E in questo sabato qualunque un sabato italiano il peggio sembra essere passato la notte è un dirigibile che ci porta via lontano. (Sergio Caputo, Un sabato italiano) oggi è sabato e domani non si va a scuola. oggi è sabato, se non chiami ho un nodo in gola. oggi è sabato e forse è un giorno speciale oggi è sabato meno male! (Pino Daniele, ‘O Scarrafone) Il sabato è ... Leggi su giornal (Di sabato 30 gennaio 2021)sul, possiamo avere una giornata con un po’ più di relax. Possiamo goderci dei ritmi più lenti e soprattutto goderci un po’ di meritato riposo. Vediamo insieme alcunesul. E in questoqualunque unitaliano il peggio sembra essere passato la notte è un dirigibile che ci porta via lontano. (Sergio Caputo, Unitaliano)e domani non si va a scuola., se non chiami ho un nodo in gola.e forse è un giorno specialemeno male! (Pino Daniele, ‘O Scarrafone) Ilè ...

