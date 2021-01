Frasi del buongiorno: ecco le migliori di oggi 30 gennaio (Di sabato 30 gennaio 2021) Frasi del buongiorno – buongiorno! oggi è sabato, godiamoci questa giornata con i ritmi più lenti e pacati. Godiamoci un caffè con più calma e tranquillità e carichiamoci di energie positive per affrontare la giornata. buongiorno ancora e condividiamo il buongiorno con chi ci è più caro. buongiorno a chi si sveglia col sorriso o nonostante tutto ci prova, a chi affronta le sfide, a chi cade e si rialza più agguerrito di prima. A chi il bicchiere mezzo vuoto se lo beve a chi lotta per i propri ideali e a chi non si fa cambiare per piacere agli altri Ogni giorno dì a qualcuno che c’è in lui qualcosa che ammiri e apprezzi. Ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice una persona. (Richard Carlson) Noi due che prendiamo il caffè, io che ti passo lo ... Leggi su giornal (Di sabato 30 gennaio 2021)delè sabato, godiamoci questa giornata con i ritmi più lenti e pacati. Godiamoci un caffè con più calma e tranquillità e carichiamoci di energie positive per affrontare la giornata.ancora e condividiamo ilcon chi ci è più caro.a chi si sveglia col sorriso o nonostante tutto ci prova, a chi affronta le sfide, a chi cade e si rialza più agguerrito di prima. A chi il bicchiere mezzo vuoto se lo beve a chi lotta per i propri ideali e a chi non si fa cambiare per piacere agli altri Ogni giorno dì a qualcuno che c’è in lui qualcosa che ammiri e apprezzi. Ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice una persona. (Richard Carlson) Noi due che prendiamo il caffè, io che ti passo lo ...

mante : La card del PD sul “governo del cambiamento' (copyright Di Maio- Salvini) è solo l’ennesima prova. Le parole della… - nuccia20 : RT @D2Danen: @OttoemezzoTW Siete il programma più vergognoso di tutti i tempi, infangate il governo da prima che nascesse,ospitate il peggi… - Fabme0801 : RT @DSant65: “Un #fico per #esploratore “ ; il risultato del degrado Italiano racchiuso in queste poche frasi - lpmichela : RT @DSant65: “Un #fico per #esploratore “ ; il risultato del degrado Italiano racchiuso in queste poche frasi - DossiCarla : RT @mante: La card del PD sul “governo del cambiamento' (copyright Di Maio- Salvini) è solo l’ennesima prova. Le parole della politica sono… -