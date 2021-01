Franz Schubert, il genio musicale dalle due anime (Di domenica 31 gennaio 2021) Franz Schubert nacque il 31 gennaio 1797. Da bambino visse in un ambiente povero,e ci restò fino ad undici anni finchè non riuscì ad entrare come corista nella Cappella imperiale a Vienna. Nel 1808 divenne alunno del Convitto della città, dove poté coltivare il suo amore per la musica verso la quale aveva già una grande attitudine. In questo modo ottenne un’istruzione adeguata anche di cultura generale. Durante il suo percorso formativo fu guidato da Antonio Salieri, e il suo destino di musicista iniziò a compiersi. Nel 1813 lasciò il Convitto per passare in un collegio di maestri di scuola. Intanto si manifestò la straordinaria ricchezza del suo talento creativo, unitamente a una particolarità del suo genio. Egli aveva la capacità di essere sempre attuale; sapeva adeguarsi sempre a quella che era la musica contemporanea del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021)nacque il 31 gennaio 1797. Da bambino visse in un ambiente povero,e ci restò fino ad undici anni finchè non riuscì ad entrare come corista nella Cappella imperiale a Vienna. Nel 1808 divenne alunno del Convitto della città, dove poté coltivare il suo amore per la musica verso la quale aveva già una grande attitudine. In questo modo ottenne un’istruzione adeguata anche di cultura generale. Durante il suo percorso formativo fu guidato da Antonio Salieri, e il suo destino di musicista iniziò a compiersi. Nel 1813 lasciò il Convitto per passare in un collegio di maestri di scuola. Intanto si manifestò la straordinaria ricchezza del suo talento creativo, unitamente a una particolarità del suo. Egli aveva la capacità di essere sempre attuale; sapeva adeguarsi sempre a quella che era la musica contemporanea del ...

