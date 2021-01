Francesco Vaia | Chi produce vaccini ceda il brevetto | l' Ue si muova

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 30 gennaio 2021)risponde al telefono poco dopo aver fatto il richiamo del vaccino anti Covid. Ieri cadeva il primo anniversario del ricovero allo Spallanzani dei coniugi cinesi, con la certezza che il coronavirus era arrivato anche in Italia. Impossibile non ripensare a tutto quello che c’è stato nel mezzo, da allora a oggi. I fatti, le fasi dell’anno del Covid che il direttore sanitario dell’Istituto nazionale di malattie infettive di Roma ha vissuto in prima linea. “Il grande smarrimento” che seguì all’arrivo in ospedale della coppia originaria di Wuhan, i timori per quella malattia nuova e misteriosa e il conforto trovato nelle parole di Papa Giovanni Paolo II. “Ricordo che ripetevo, a me e ai miei colleghi, ai collaboratori e soprattutto ai cittadini “Non abbiate paura”. Nonostante le difficoltà e il disorientamento iniziali - spiega ...