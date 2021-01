Francesca Barra: “Il figlio di Zenga ha scatenato una tempesta contro il padre” (Di sabato 30 gennaio 2021) Ha fatto discutere molto l'arrivo di Walter Zenga nella casa del Grande Fratello. L'allenatore ha voluto vedere il figlio Andrea che in tv ha raccontato di un rapporto mai decollato con il suo papà. Del confronto televisivo ha parlato anche Francesca Barra, nota giornalista, che ha sottolineato come se da un lato il figlio possa avere ragione a lamentare la mancanza del padre, dall'altro nessuno può condannare l'ex portiere. Ecco cosa ha scritto la Barra sul suo profilo Instagram:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKqkfmbrirs/"Lev Tolstoj scrisse una semplice verita?: "Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice e? invece disgraziata a modo suo". Parlo del caso Zenga solo perche? contiene un messaggio ... Leggi su golssip (Di sabato 30 gennaio 2021) Ha fatto discutere molto l'arrivo di Walternella casa del Grande Fratello. L'allenatore ha voluto vedere ilAndrea che in tv ha raccontato di un rapporto mai decollato con il suo papà. Del confronto televisivo ha parlato anche, nota giornalista, che ha sottolineato come se da un lato ilpossa avere ragione a lamentare la mancanza del, dall'altro nessuno può condannare l'ex portiere. Ecco cosa ha scritto lasul suo profilo Instagram:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKqkfmbrirs/"Lev Tolstoj scrisse una semplice verita?: "Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice e? invece disgraziata a modo suo". Parlo del casosolo perche? contiene un messaggio ...

